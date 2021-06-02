今年1至5月，土地註冊處所有物業買賣金額總值3,822億元，較2020年同期大增92%，亦較2019年同期高出11%。幾乎可以肯定，美聯集團（1200）將發出爆炸力強的中績盈喜。

1）2020年，美聯純利1.32億元。上半年見紅0.19億元；下半年賺1.51億元，當中有2.11億元來自政府補助，不計補助則虧損0.6億元。公司市值9.5億元，往績PE 7.6倍。

2）2019年上半年，本港物業買賣月均663億元，美聯賺0.92億元；2020年上半年，物業買賣月均跌至448億元，美聯蝕0.19億元；今年1至5月，物業買賣月均急升至764億元，美聯上半年料虧轉盈，預測賺1.1億元，下半年又較上半年高出20%。預測全年賺2.42億元，預測PE僅4.1倍，預測PB 0.72倍。中國行家合富輝煌（733）今年預測PE 10倍，PB 0.6倍。

3）美聯2008年歷史高價11.41元，最高PE 53倍，於瘋狂估值時買貨當然燒手指，現價較歷史高價跌剩一成多，估值又擺到太殘的一邊。正常時期，美聯PE 11.8倍，現時折讓65%。

高息9.6厘

4）美聯去年派送美聯工商（451）股票，不派現金股息。今年以正常時期派息比率（2018年40%）計，派13.5仙，高息9.6厘。

5）合富輝煌現價較2019年高位高出41%，美聯現價較較2019年高位低23%。

＊5月4日於1.16元薦買美聯，現價1.4元。目標價重溫：1.93元，尚有38%水位在後頭。

同場加映：2月26日於1.59元薦買信利（732），設目標價2.14元，本月中低見1.05元，較薦買前大跌34%，捱得過，雲過月明，昨最高2.06元，目標價在望。另一隻手機設備股通達（698），要吼實。過去15個交易日，龍頭舜宇（2382）與瑞聲（2018），分別大升20%及18%，龍頭拉動龍尾，可以預卜。

上周四於0.61元薦買通達，現價0.62元，今年預測PE 6倍，較6年平均折讓五成，只及舜宇的19%：預測PB 0.55倍，較6年平均折讓6成半，只及舜宇的6%。目標價重溫：1.08元，潛在升幅74%。

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