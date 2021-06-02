京東物流（2618）再度掀起新股熱潮，雖然上市首日股價僅升3％，但我相當看好其前景。京東物流與京東（9618）的關係有如物業管理股與物業發展股的關係，是靠母公司養大，對母公司的大股東管理層而言，是左邊袋子與右邊袋子的分配，京東大可讓京東物流多賺點錢，看看目前已有數家物業管理股的市值大過其母公司，也因此我們的確是有很好的理由憧憬京東會養大養肥京東物流。

新經濟股的調整看來也已結束，近一段日子有很強的支持力與反彈。事實上，新經濟股早前的調整，一個原因是去年股價升幅巨大，引來套利的壓力；另一原因則是中央出手反壟斷。現在，套利求售的行動基本上已結束，估計反壟斷行動會以立法、罰款、重組的方式進行，前景依然是亮麗的。

此外，並非所有的新經濟股都會面對反壟斷的調查，像生物科技股、高科技製造業股都沒有壟斷的問題，前一陣子這類股也面對調整的壓力，純粹是因為去年股價升幅大引來套利求售的壓力，因此這類股再創新高的條件是存在的。

昨日，藥明生物（2269）股價升上124.7元，與歷史高價只差3％，舜宇光學（2382）股價從5月14日開始就幾乎只升不跌，努力收復失地，小米（1810）股價的調整看來也已經在5月3日結束了，升越了3月22日至4月26日的徘徊區。

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