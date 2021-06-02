都市麗人（2298）主要股東鄭耀南於5月31日及6月1日以平均價1.0319元購入305.4萬股，金額不算多，但已佔該兩日成交一半，搶貨味道濃。鄭耀南去年曾七次增持，由第一次7月的0.57元，升至9月0.6876元，更重要是有好消息跟尾。去年10月（即完成增持後1個月），集團宣佈2021年春夏訂貨會金額升逾三成；加盟商對集團前景樂觀，申請開設300家新店；以及線上銷售強勁等。消息一出，股價最高搶至1.55元，比起首次增持價高1.7倍。

至於今次增持後的炒作催化劑，很大機會是盈喜。去年上半年受疫情影響，虧損1.31億元，全年則僅蝕1.18億元，意味去年下半年已轉賺1,300萬元，今年中期扭虧為盈是肯定的。事實上，去年成績表已提到，今年1月至3月中，銷售同比升40.2%，並點明今年是新三年戰略計劃第一年，預期全中國內實現銷售增長。

還有兩點要留意︰第一，復星（656）2017年入股價為2.5元，騰訊（700）2018年入股更是4.2元，現價1.18元殘得交關！第二，集團以往一向有派息習慣，今轉恢復盈利，亦有望重新派息。至於幾錢入場，自己芒實增持手影計數吧。

唐牛

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