年初至今樓市走勢趨升，超級豪宅更屢屢錄得成交，最新市傳九倉山頂項目Mount Nicholson連車位都錄得千萬成交。萊坊指，對本港樓市走勢樂觀，尤其豪宅樓價特別看高一線，料全年樓價升3%至5%，豪宅樓價則升5%。

萊坊執行董事林浩文指，隨本港疫情逐漸穩定，加上有機會通關，料今年全年購買力仍然強勁，其中1億元以上的超級豪宅料最為受惠，另外600至1,000萬元的物業將繼續受惠林鄭plan帶動，表現較其餘物業好。

林浩文又預料全年住宅供應、施工量及落成量均有機會達標，而一、二手成交量則會較去年的5.9萬宗，上升至6至6.2萬宗。上個財政年度政府賣地收益甚少，林浩文指預料今年將由於中環海濱商業地、銅鑼灣加路連山道用地及古洞北住宅地等，收益將約有1,000億元，按年大升40%。林浩文指，雖然中環海濱商業用地為雙信封制入標，入標金額並非決定因素，雖然總投資額預料將為700億元以上，預料入標財團只有約3至5個，但相信流標風險不大。

另外萊坊預料全年港島區甲級寫字樓租金按年跌5%至10%，但會隨經濟環境一併改善，預料明年上半年租金能率先反彈，回升1至3%。至於九龍區則料變化不大，預料全年租金走勢穩定，升跌幅都約只有1%。

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