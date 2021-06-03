證監會根據《證券及期貨條例》第213條命令鍋爐室騙徒向75名受騙投資者作出賠償。法庭已委任管理人接管仍存放有關賬戶涉及鍋爐室詐騙案約430萬元的所得收益，並將該等所得收益按比例歸還予投資者。

鍋爐室意指一種證券詐騙手法，騙徒藉此宣稱以持牌證券或期貨經紀的身份經營業務，並向他們自薦造訪的人士提出買賣虛假股份或期貨的要約。

這宗鍋爐室騙案涉及3家據稱總部設於香港並在香港營運的無牌實體，包括Broadspan Securities（Broadspan），Shepherds Hill Partners, Hong Kong，及Rich Futures (HK) Limited。

這3家無牌實體於2014年以電話自薦造訪方式，招攬投資者透過它們的網站開設交易賬戶和投資證券及期貨。它們亦要求投資者將據稱是用作投資的款項存入6個香港銀行賬戶。惟資料顯示，有關證券及期貨產品從未在任何認可交易所上上市，受騙投資者亦未能取回任何款項。

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