《彭博》報道，俄羅斯財政部長西盧安諾夫（Anton Siluanov）表示，該國主權基金（National Wellbeing Fund）將會減持美元資產，重心轉移至歐元、人民幣和黃金，最快一個月內完成轉倉。

目前該主權基金流動資產中，有35%以美元計價，總值415億美元，另有相等於415億美元的歐元計價資產，其餘（30%）為人民幣、黃金、日圓、英鎊。轉倉後，主權基金將有40%資產以歐元計價、30%人民幣、20%黃金，以及日圓和英鎊各5%。

報道指，該國會經俄羅斯央行的龐大儲備完成上述動作，會影響總值約1,190億美元的流動資產。

報道補充，由於美國和歐盟制裁俄羅斯的壓力漸增，該國央行過去數年一直在減持美元，惟該行拒絕披露現時持有的貨幣各有多少儲備。

報道引述野村國際貨幣策略師Jordan Rochester指出，是次轉倉或涉及該國中央銀行將歐元轉移至該基金，而央行將持有美元，暫未見到市場影響。而央行最終將會出售這些美元資產，才會對市場出現影響。

俄羅斯上述基金持有該國石油收入，當油價跌穿指定水平，便用基金的儲備抵銷差額。連同非流動資產，基金現時共有總值1859億美元的資產。

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