樓市銷情熾熱，恒地(0012)日前加推旗下鴨脷洲逸南 The Upper South 28伙單位，將於本周五次輪銷售。恒地營業(二)部總經理韓家輝指，項目反應理想，望明日銷情理想，其後有機會再加推單位，並具加價空間。

韓家輝指尤其1,000萬元以下單位，由於受惠林鄭plan，因此相當受市場歡迎。另外韓又指西營盤藝里坊．1號剛獲頒發優質建築大獎，稍後可能加推單位，並會輕微加價。並計畫第3至第4季推售鰂魚涌項目及西營盤堅道項目，分別提供逾400及逾180伙，主打開放式至兩房戶。

逸南本周五將發售的28伙，包括16伙開放式單位及12伙一房單位，折實售價439至720萬元，折實呎價23,606至27,381元。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，項目部份單位折實售價低於500萬元，屬港島區罕有鐵路沿線低於500萬元上車選擇，料項目落成後平均實用呎租可達60至65元，租金回報約3.3厘。此外，為催谷銷情，中原首三名買家將獲贈「躍動出海遊船體驗」，合共總值達港幣3萬元。

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