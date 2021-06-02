乜太花了約30萬元買車，想花200萬元買入一個車位停泊這新寵兒。不會揸車、不熟車市的乜生話租唔得咩？租幾十年都唔使200萬元。乜太想買車位，卻不知道如何說服乜生，於是在下與她茶敍時說了這幾個情況。

情況一：過去10年私家車及客貨車數量增加超過四成，但同期這兩類車位僅增9%，造成車位供不應求。

情況二：過往停車場置於大廈基座，但自從2011年政府限制發水樓，規定地面以下的停車場才可豁免可建樓面面積，地面興建停車場會令發展商賺少咗，於是發展商選擇在地庫興建停車場。然而地庫興建停車場造價成本高，除了通風設備等，也會延長物業建築年期，變相加大利息等支出。好記得，某發展商高層與在下飯敍時談到興建車位成本，其集團位於港島東某住宅物業地庫車位的成本造價約130萬元，所以新盤車位賣200萬元，其實唔算離譜。

情況三：政府規定，在火車站500米內的私人房屋車位數目標準降低15%至25%，要知道近年鐵路站上蓋多是千萬以上單位，買得起這口價的業主都有錢買多架車，而車位卻供應不足。

雖然車位蝕讓個案間中都會聽到，但對於乜太，住在將軍澳這個越來越多有錢人進駐的社區，車位只會越來越貴。

小師兄

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