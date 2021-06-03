連登討論區昨晚有人發帖，指恒生銀行（011）已發指引和開大會，要求所有員工不論前線後勤、是否需要見客，均要接種疫苗，「講明唔打無得留低現有個位，隨時執包袱」，若員工不能接種就要自費檢測，指「好多5，60歲同事身體有問題都冇得揀，搵命搏」，形容是利用員工「投誠」。

恒生銀行回覆本報查詢時澄清屬「流言」，該行初步按監管機構通告所述，建議與客戶經常有面對面接觸和涉及關鍵服務的員工於6月底前接種疫苗，而未有接種疫苗或因身體狀況不適合接種疫苗的員工則應每兩周接受一次有效檢測，強調並非要求全體員工接種疫苗。

恒生銀行又表示，該行一向重視員工及客戶健康和安全，較早時候已通知員工，可於工作天前往接種疫苗，而不需要使用自己的年假或病假，接種後如有身體不適亦可留家休息。而該行為響應監管機構呼籲，已宣布為員工提供額外兩天疫苗假期，以支援及鼓勵員工接種疫苗。

金管局早前向銀行業發指引，要求銀行擬定一份預期要接種疫苗的名單，包括經常要見客和負責重要職能的員工，並在兩周內向該局提交相關部門或職能的名稱及所屬員工數目。名單上的員工若在6月30日仍未接種第一劑疫苗就要進行病毒檢測。

該局又要求業界向接種疫苗的員工給予額外假期，和其他合適的鼓勵措施。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略