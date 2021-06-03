樓市瘋狂，破頂潮蔓延至二線屋苑，當中屯門碼頭湖翠路海翠花園，樓價直逼900萬元，破了歷史新高。

美聯物業蔡偉傑透露，海翠花園6座高層G室，屬頂層之一的「鳳凰樓層」，實用面668方呎，享全海景，3房連主人套房間隔，剛以896萬元沽出，呎價13,413元，無論樓價及呎價均破盡屋苑新高紀錄。翻查成交紀錄，屋苑舊紀錄由4座頂層連天台F室於去年9月以815萬元創下，面積相同，反映相隔不足一年，分層單位竟比特色戶賣貴81萬元，樓價急升近一成。

首置客追價至1,060萬購深灣軒2房

受黃竹坑新盤熱賣帶動，同區二手樓價水漲船高。香港置業梁文輝表示，該行剛協助一名首置客購入鴨脷洲深灣軒一個2房單位，成交價1,060萬元，突破千萬元重返2年前高位，高市價約2%。

剛售出單位為深灣軒2座中層B室，向東南望海景，實用面積483方呎，單位以1,050萬元放盤1個月，最終獲區內客接洽，議價後追價約10萬元，以1,060萬元成交，呎價21,946元。原業主2018年6月以820萬元購入單位，是次轉手賬面獲利240萬元，物業升值近3成。

南昌一號2房賣748萬明賺實蝕

利嘉閣林海鈞稱，該行新近促成長沙灣南昌一號高層B室單位的二手成交個案，實用面積366方呎，兩房間隔，外望可享海景，近日以748萬元沽出，呎價20,437元。原業主2018年2月以735.9萬元購入物業，持貨至今滿3年，賬面僅獲利12.1萬元，升值約1.6%，扣使費明賺實蝕。林海鈞又指，南昌一號5月錄得2宗成交，現時約有19個二手盤源提供，最低入場價由760萬元起。

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