港大醫學院教授林大慶早前發表偉論，指香港疫苗充足但接種率低，沒有為群體免疫出一分力的香港人應感到羞恥。

此論一出，當然罵聲四起。

罵人不是專長，只想借題發揮，講一個更宏觀的現象。

先用心讀一句英文：Man is generally considered by statesmen and projectors as the materials of a sort of political mechanics。

這句話，據說是亞當史密寫的，意思是人總是被政要和策略家當成物料，可以搓圓㩒扁，可以任意操控，可以隨意調動，藉以達到一些政治社會目的。

句子中的projectors，是舊式英文字，難翻譯成中文，有類似「橋王」、「師爺」之類的意思，亦有欺騙古惑的貶意。常常為政府出謀獻策的專家學者，常常天馬行空提出建議構思的KOL名人，應屬此類。

這些智者都有一個共通點，就是輕視個人選擇，將大眾當作棋子，像訓練動物一樣威迫利誘，像趕綿羊一樣叫市民去打針，像鼓勵熊貓交配一樣叫市民生多幾個。市民不聽，自覺高人一等的專家難免會不滿，認為無知的大眾應感到羞恥。

不過，專家發火，其實沒有什麼可怕。只要他們沒有實權在手，就算多渴望將大眾當作物料，也不能附諸實行。真正可怕的，是奇思妙想加上政治權力，坐言起行將大眾當成物料，實行集體主義，塑造出政治領袖幻想中的美好形像。後患無窮的一孩政策，便是一例。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

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