港大醫學院教授林大慶早前發表偉論,指香港疫苗充足但接種率低,沒有為群體免疫出一分力的香港人應感到羞恥。

此論一出,當然罵聲四起。

罵人不是專長,只想借題發揮,講一個更宏觀的現象。

先用心讀一句英文:Man is generally considered by statesmen and projectors as the materials of a sort of political mechanics。

這句話,據說是亞當史密寫的,意思是人總是被政要和策略家當成物料,可以搓圓㩒扁,可以任意操控,可以隨意調動,藉以達到一些政治社會目的。

句子中的projectors,是舊式英文字,難翻譯成中文,有類似「橋王」、「師爺」之類的意思,亦有欺騙古惑的貶意。常常為政府出謀獻策的專家學者,常常天馬行空提出建議構思的KOL名人,應屬此類。

這些智者都有一個共通點,就是輕視個人選擇,將大眾當作棋子,像訓練動物一樣威迫利誘,像趕綿羊一樣叫市民去打針,像鼓勵熊貓交配一樣叫市民生多幾個。市民不聽,自覺高人一等的專家難免會不滿,認為無知的大眾應感到羞恥。

不過,專家發火,其實沒有什麼可怕。只要他們沒有實權在手,就算多渴望將大眾當作物料,也不能附諸實行。真正可怕的,是奇思妙想加上政治權力,坐言起行將大眾當成物料,實行集體主義,塑造出政治領袖幻想中的美好形像。後患無窮的一孩政策,便是一例。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

http://fb.com/economics3.0/

