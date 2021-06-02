【本報訊】中央再出招遏制人民幣升勢，中港股市齊回吐，恒指終止三連升，收市失守29300點。大市低開53點，盤中一度高見29490點，為3月18日以來高位，不過其後跟隨A股走弱，最終恒指收跌170點或0.58%，報29297點；國企指數跌38點或0.35%，報10951點；科指報8235點，跌70點或0.85%。主板成交為1,502億元。北水淨流入較周二減少逾87%至6.79億元。

全日沽空金額約234.4億元，沽空比率為15.6%。沽空榜頭三位均由ATM包辦，其中阿里（9988）沽空金額最多，達24.81億元，沽空比率36.7%。市監局將研究制定平台價格行為規則，平台股各自發展，美團（3690）、京東健康（6618）各跌0.4%及1.2%；騰訊微升0.1%。

瑞銀發表報告稱美團旗下「美團優選」於今年第二季虧損將擴大，管理層相信虧損額今年見頂。該行雖然有監管陰霾，但預期第二季酒店業務機會更多，可維持經營溢利；並將目標價由420元降至350元，維持「買入」評級。

吉利升6%冠藍籌

吉利（175）母企吉利控股與百度合營的集度汽車，計劃明年4月將有首款純電動車登場，吉利股價抽升6%，為表現最好藍籌；比亞迪（1211）、長城（2333）各升1.1%及1.5%。另外，恒大物業（6666）在禁售期結束後，被股東減持，按每股9.8元配售2.7億股，套現26.46億元；全日大跌13%。

富時羅素昨公佈季度檢討，富時中國50指數剔出吉利 、恒大（3333）及新東方（9901）；並重新納入小米（1810）、中遠海控（1919）及中信股份（267）；6月18日收市後生效。