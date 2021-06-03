《彭博》引述知情人士指，美國總統拜登本周將修訂禁止投資與中國軍方有關公司的禁令，而且定義將較特朗普政府提出的範圍更廣，會瞄準關鍵行業，包括涉及中國國防和監控技術的行業。

該知情人士透露，美國財政部將列出制裁名單，當中包括與中國國防和監控技術有關的公司，可能面臨經濟處罰，與前總統特朗普只針對中國軍方擁有、控制或有關聯的公司不同，並預計拜登將在本周稍後簽署經修改的命令。

另一名知情人士補充，拜登將保留大量已被列入黑名單的公司，美國財政部外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control）將依據新命令增加新公司，就此財政部將諮詢國務院和國防部意見。

目前有兩間黑名單上的中國公司，正透過法律訴訟挑戰禁令，其中一間是小米（1810），該企曾經被列入禁止投資，但於上月25日，美國法院裁定剔出黑名單，正式撤銷美國投資者購買或持有該公司證券的全部限制。當時小米代表律師John E. Hall指出，美國國防部和財政部將小米列入黑名單，是因小米曾得到中國工信部的表彰，同時小米在5G和AI領域也有投資，但強調這不代表小米是國有或涉軍企業。

消息指，拜登之所以認為修訂有其必要性，並將這個重責交給財政部，是為了加強禁令的法律基礎，以確保法律的合理性及可持續性。小米是否會重新上榜，仍屬未知之數。白宮和財政部發言人均未予置評。

美國國會正密切關注拜登的新禁令，不少議員亦希望白宮能對中國採取更強硬的立場。阿肯色州共和黨參議員Tom Cotton周三（2日）發表聲明指，美國政府必須繼續擴大與中國軍方有關聯的實體名單，批評這些公司根本不應該進入美國的技術和資本市場，而且屬美國在武器等方面的主要競爭對手。

包括佛羅里達州參議員Marco Rubio、亞利桑那州民主黨參議員Mark Kelly及眾議員Liz Cheney在內的議員，亦去信國防部長奧斯汀（Lloyd Austin），要求公佈與中國軍方有關聯的新實體名單。

今年初，美國國防部於黑名單上再增加9間中資，包括手機製造商小米、中國商用飛機公司、中國航空集團、中譯語通科技股份、大新華航空、北京中關村發展投資中心、廣東高雲半導體科技、籮筐技術公司，以及內地上市的中微公司。原本已列入的企業，則有中國移動（941）、中國電信（728）、中芯國際（981）、中國海洋石油（883）等。

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