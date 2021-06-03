恒大（3333）早前傳出正被中國銀保監會調查，今日股債再度急挫，曾創逾一年低位，全日跌5.3%，收報11.18元，自5月26日傳遭查後累跌13%。至於前日傳被股東配售的恒大物業（6666）全日跌4.6%，收報9.33元，創近5個月新低。

據彭博數據，2023年到期、票息率13.75%的美元債跌2.9美仙至89.9美仙，創近7個月以來最大跌幅；恒大2023年到期、票息率12%的美元債跌1.8美仙至86.9美仙；恒大2022年到期、票息率13%的美元債跌1.4美仙至91.5美仙。

恒大早前傳正被銀保監調查與其債券持有人盛京銀行（2066）的千億關連交易，有分析員指，恒大透過出售債券的方式集資，並利用集資所得增加對盛京的持股量，惟據內地政策規定，投資者只可利用自有資金投資銀行，不得舉債換取銀行權益。近日銀保監亦高調收緊內房融資，稱將嚴查違規資金流入樓市，以遏止樓市金融化泡沫。

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