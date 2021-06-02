【本報訊】內地牙齒隱形矯治解決方案提供商時代天使（6699）今日起招股，招股價介乎147至173元，一手200股，入場費34,949元，打破去年再鼎醫藥（9688）的3.27萬元紀錄，為歷來入場費最高的新股，預計本月16日掛牌。

時代天使據擬發行1,682.96萬股，集資最多約29億元，上市市值高達287億元，但該股無引入基石投資者，高盛及中金為聯席保薦人。該股不但入場費高，而且貨源極少。據回撥機制，若該股公開發售超購100倍或以上，公開發售比例將增至50%，意味散戶可以從841.48萬股（42,074手）中搶奪手數，而甲組（認購額500萬元以下）及乙組各分一半（21,037手），相信比2月掛牌的諾輝（6606）更難抽中。

券商已獲孖展預訂

券商一般預期，該股公開發售超購過千倍，並認為認購乙組頭（500萬元以上）都未能穩中一手。耀才證券（1428）指，已預留500億元孖展額供客戶認購，並稱有250億元孖展獲客戶初步有意向認購。輝立證券表示，該行預留約250億元孖展額，已接獲超過150億元孖展預訂；信誠證券則暫預留150億元孖展額。

時代天使2003年成立，主要研發口腔隱形矯正技術、生產及銷售隱形矯正器，去年營業額8.17億元人民幣，按年增長26.4%，股東應佔溢利1.5億元人民幣，按年升123%。不過，今年4月公司派付現金股息達1,520萬美元（約1.18億港元），較對上一年派發的4,300萬元，大幅增加超過一倍。

該公司集資所得，擬用於為新生產設施及研發中心的建設提供資金；提升研發能力；開發靈活及可擴展的智能信息技術系統，並部署數據中間平台；擴大內部銷售團隊，並為銷售人員提供培訓課程；為各種營銷及品牌推廣活動提供資金等。承銷團高盛及中金發表報告，前者給予公司估值370億至450億元，後者則給予公司估值278億至365億元。

58速運擬申上市

另外，繼京東物流上市後，另一間以GogoX品牌經營的58速運，已委聘中金及瑞銀上市，最快下季遞交上市申請，預計以估值為30億美元（約234億港元），集資達4億至5億美元（約31.2億至39億港元）。微創（853）繼微創心通（2160）後，亦於本月申請分拆微創醫療機器人於香港上市，據悉高瓴資本持股逾8%，為最大外部投資者。至於新零售企業KK館已委聘投行準備在港上市，初步計劃集資5億美元（約39億港元）。

此外，東軟集團分拆以從事醫學影像解決方案東軟醫療及城市為入口的雲醫院平台東軟熙康來港上市，並於前日刊載初步招股書，兩家公司聯席保薦人為高盛及中金，其中東軟熙康計劃集資3億至4億美元（約23.4億至31.2億元）。

另外，中國華南職業教育集團亦於昨日刊載招股書申請上市。