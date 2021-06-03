星島（1105）公佈今日（3日）完成出售前任控股股東所持股份，佳兆業集團（1638）郭氏家族正式進駐星島董事局。

公告指出，何柱國、何正德、賈紅平、劉仲文及盧永雄已辭任董事局所有職務；另外何超瓊、陳芳、金元成及李祖澤亦辭任獨立非執董。

佳兆業集團主席郭英成將會成為星島主席、執董，女兒兼股東郭曉亭為副主席、執董，佳兆業高層鄭威為執董；前醫管局主席胡定旭、「玩具大王」蔡志明獨子蔡加讚、韓永紅為獨立非執董。

前朝中，僅行政總裁蕭世和獲留任執董兼行政總裁。本報正向蕭世和查詢原因，暫未獲回覆。

另外，星島公佈何柱國出售股份數目由約2.47億股調整至2.5億股，總代價自約3.7億港元調整至3.75億港元，每股售價則維持1.5港元。完成交易後，郭曉亭將持有已發行股本約28.39%。

星島今日收市升1.136%，至0.89元。

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