又一個星期了，各位蘋果讀者朋友早晨。

先回顧一下，上兩星期推介兩隻股份，分別是前週比亞迪（1211），以及上週吉利汽車（175），前者推介至今，爆升接近三成，實在喜出望外，後者表現亦不俗，昨日顯著發力追上。股價昨日顯著上升原因，或許跟大行研究報告有關，箇中論點亦跟本欄上週觀點一樣，主要是看好旗下新電動車品牌極氪市場潛力，集團即使在汽車晶片短缺情況下，受到的負面影響亦較少，而昨日北水流入吉利亦高達3.24億元，當然有利股價表現。

筆者昨晚開OT，在果燃台跟《華爾街戰線》兩位主持人玲笙和Terence，分享個人對美股近期表現的看法。過去兩個月在個人YouTube頻道《Finance事Up》推介了兩隻美股，上月和上星期推介，分別是小朋友至愛Roblox（美：RBLX）和近日上市燕麥奶生產商Oatly（美：OTLY），雖然這些股份，推介後股價表現也很好，前者昨日更創歷史新高，但論「搶Fo」程度，當然遠遠不及那些Reddit討論區YOLO股（You Only Live Once），俠盜羅賓漢式散戶夾大戶， Short Squeeze夾淡倉概念又再死灰復燃，其中院線股AMC無厘頭爆炒一倍，最吊詭情況是，這公司星期二配售850萬股新股予Mudrick基金，而且基金更表示同日已賣出所有股份獲利。

上述情況反映了什麼？昨晚節目亦有分享，或許是虛擬貨幣炒作風氣收斂，投機者目光再度落在這些討論區股，當然花無百日紅這句說話，亦不足以形容投機炒賣風險，即使是年輕投機者能夠承擔風險，也必定用「注碼」控制風險，心態當然跟進入賭場沒有分別。

恒生指數公司季度檢討下個星期一正式生效，指數基金所有調整必須在星期五收市後競價時段前完成，比亞迪順利獲納入恒生指數和國企指數，亦是股價睇早偷步炒高原因，近日升勢某程度上已反映這個預期，亦接近短期200元目標價，當然長線角度看，比亞迪和吉利仍然值得看好。

隨着京東物流（2618）快速納入綜合指數，未來有機會成為港股通股份，新股市場氣氛顯著改善，另一從事牙齒矯治業務的新股時代天使科技，最令人關注當然就是其35,000元一手入場費，一手入場費高，意味即使抽到一手，若首日有不俗升幅，回報相對數千元一手股份當然更可觀，反之亦然潛水風險亦越大。不過，從目前市場氣氛判斷，撇除基本分析，雖然這個行業增長潛力不俗，保薦人亦星光熠熠，若首日孖展認購反應好，認購風險不大。當然大家也知道新股上市初期向來都是講供求關係，基本因素要長遠才能反映。

筆者持有比亞迪（1211）及吉利汽車（175）

金利豐證券研究部執行董事黃德几Dickie

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong‬

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/

MeWe專頁Finance事Up

https://mewe.com/p/dickiewongfinanceup

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略