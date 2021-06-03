香港電視（01137）旗下HKTVmall向其商戶發出電郵，指去年成立網上購物商場業務Shoalter Technology首個客戶為I.T，將於今年第4季開業。

公司指，該網上購物商場命名為「EESE」（即Enjoy E-Shopping Every Day） ，定位為香港全新時尚品牌網上銷售平台；商戶亦可透過一個系統，同時在兩個平台開店及銷售，吸納不同的客戶群，並稱購物商場的營銷及佣金計劃、物流及派遞安排均與HKTVmall有所不同。

公司今年初曾指，Shoalter與香港一間零售集團簽定最終電子商貿方案協議，Shoalter將提供硬件及軟件系統服務，以協助該零售集團建立其網上購物商場。Shoalter同時正與數家本地及國際超級市場及零售營運商，探討於香港及海外的合作機會。

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