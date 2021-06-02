特約報道│自英國開放BNO簽證，兩個月已逾3.4萬宗申請，不少港人移居英國，會以倫敦為首選落腳點。畢竟香港人習慣國際都會的繁華生活，倫敦較容易適應。近日有新盤位於倫敦市郊，入場費20萬鎊起，可說是倫敦罕有低水潛力區，半個鐘頭可到達金融城，高性價比且不失便利。

位於倫敦東北約12英里的Romford，是Havering區的行政中心，當地除了有Romford車站，更是2022年通車的Crossrail伊利沙伯線沿線。Crossrail預計可提升倫敦約一成的運輸能力，為倫敦東西市郊約150萬人口連接市中心，大幅縮短市場至金融市的交通時間。當伊利沙伯線通車，從Romford站19分鐘可到達Stratford，約27分鐘到達Liverpool Street、約28分鐘到Canary Wharf，快速到達金融區，無疑是年輕金融專才理想的通勤小鎮。而且該鐵路更可達抵希斯路國際機場，出境往返快捷方便。

住市郊會以為到天黑店舖就關門，然而Romford的夜間經濟活動多姿多彩，當地有不少電影院、劇院與音樂廳，更有許多酒吧、咖啡館和餐廳。具有各種優勢，Romford自然升值潛力優厚，根據地產網站Rightmove的數據，去年最多買家搜尋的倫敦地區當中，Romford名列三甲，可見該區受眾多投資者注目。

項目地理位置優越，徒步13分鐘可到達Romford車站，步行約15分鐘可達兩大商場Romford Shopping Hall及The Brewery。區內生活配套完善，有商場、銀行、電影院、醫院、商店大街等。同時項目附近不乏公園、高爾夫球場等綠地。亦鄰近The Chase自然保護區和Eastbrookend國家公園，住戶日常往返倫敦工作，假日享受自然風光，對重視Work-Life Balance的人士來說，無疑是理想居所。

樓盤Papermill House由英國十大發展商Galliard Homes 打造，亦是全新開發的住宅項目，提供115套開放式、1至3房單位，單位裝修設計風格時尚，配有齊全的廚具和電器，發展商更送全屋傢俬。而且每個單位都有視像整合門禁系統，以及24小時保安監控，住戶倍感安心。此盤開放式單位售價20萬鎊起，純租金回報3.75%，發展商免首3年管理費及地税。

倫敦地區樓盤成為近年備受投資者看好，尤其位於Crossrail沿線的Romford，更是優質潛力股。明年Elizabeth Line通車，大幅縮短當地與倫敦金融區的交通時間，無論放租或自住都適合。展銷會同日有主題講座，教路如何港幣200萬買倫敦新樓，不想錯過投資潛力物業增值資產的機會，本週末親身到展銷會了解更多。

【Papermill House展銷會】

日期：2021年6月5-6日 (週六至日)

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀香港喜來登酒店4樓清廳

講座主題：如何用港幣200萬購買全新倫敦物業

講座時間：12PM / 3PM

預約：+852 6154 9817

WhatsApp查詢 : https://bit.ly/3fWN0Ir

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