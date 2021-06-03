AlipayHK公佈，自4月11日獲選為電子消費券的支付營辦商以來，其專為全港中小商戶「度身訂造」的「商戶碼」的接入率，較消息公佈前，短短一個多月內平均急升2.3倍，部份小商戶表示，即將派發的政府消費券是接入電子支付的主要原因。

AlipayHK引述用戶之一，觀塘樂華邨街市經營「德興隆」糧油雜貨辦館三十多年的老闆娘張太稱，政府派發5000元電子消費券，令她下定決心安裝AlipayHK：「呢一兩年，成日有人走嚟問，可唔可以用支付寶呀咁。佢哋多數係新移民落嚟果啲阿太咯，佢哋喺內地好興支付寶（AlipayHK）架嘛。」

Tap & Go邀MIRROR成員谷上客

至於另一間支付營辦商香港電訊（6823）旗下Tap & Go「拍住賞」指，為配合政府消費券計劃推出一輯宣傳推廣，涵蓋電視廣告、戶外廣告（崇光大電視）、穿梳港九新界的巴士車身廣告、以及網上社交平台，並由男團MIRROR成員Edan（呂爵安）演出。

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