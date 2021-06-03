樓市氣氛暢旺，大批市民湧入市抽新盤。由新世界（017）及港鐵（066）發展的大圍站上蓋柏傲莊III，本周六首輪開賣331伙，折實平均呎價逾2萬元，入場費674.8萬元。發展商宣佈，項目今日截收逾2.7萬票，不止打破同盤1期去年10月時，收2.27萬票的紀錄，亦平了1997年將軍澳東港城的紀錄，成為1997年以來的新盤票王。以首批開賣331伙計，超額認購80倍。

新世界宣佈，柏傲莊I在去年10月疫市開售，以逾2.27萬票成為97後「新盤票王」，柏傲莊III 獲1、2期的向隅客支持，共收逾2.7萬票，比舊紀錄大幅多出近2成。柏傲莊III入票人士的客源分佈，約6成為去年曾於1、2期入票向隅客，因此能於代理分店或家中網上入票，不用親身到現場認證。區域方面，約7成來自新界區、2成來自九龍區、其餘為港島區。入票人士以用家及家庭客為主，鍾情三、四房單位。

柏傲莊III 上周起推出2張價單，單位合共331伙，實用面積310至1,011方呎，折實售價674.8萬至2,529.5萬元，折實呎價17,779元至25,781元。兩批單位折實平均呎價分別19,999元及21,368元。

新世界發展執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，品牌效應造就報捷，再次感謝大家對新世界的支持，特別是柏傲莊第1、2期向隅客的追捧。有見市場需求強烈，將與港鐵商討，盡快加推單位，希望更多市民可以買到心儀單位。

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