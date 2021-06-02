「溝通過度」是大眾傳播中的低級錯誤，同一時間發放太多訊息，結果只會自我抵銷，因加得減。周一，由特首主持的「全城起動．快打疫苗」記者會，便犯上了這個大忌。

當天主題是標榜官民聯手，提高接種率。然而，到陳肇始局長發言時，卻完全偏離了應有的劇本。她說：「由於食肆、學校、宿舍、地盤、圖書館、博物館、戲院、表演場所、體育場地等地方爆發大規模感染的風險較高，當下一波疫情來臨，我們亦會研究是否限制未有接種疫苗人士進入這些場所。」她指以有否接種疫苗作分野是要避免一刀切，令學校、食肆不會再時開時禁。屆時疫苗接種率是否夠高亦是考慮因素。此訊息出街之前，官員肯定沒有做過reality check。

單說學校，當局已宣佈把適合注射復必泰的年齡降至12 歲，基本上涵蓋全港約33萬本地及國際學校中學生。即使這群組日後達至七成接種率，一旦第五波疫情爆發，仍有為數十萬的同學要留家學習。試問一位老師如何能夠分身兼顧面授和網上課堂？到時因未打針而不能踏足校園的還會涉及教師，難道要他們在家用Zoom，為在班房的學生授課嗎？如果碰上考試評核，情況就更加複雜。

專家普遍同意第五波疫情遲早會來，當局既沒有說明如何界定第五波，亦沒有解釋怎樣衡量接種率高低。政策的可預期性，並沒有因局長的說話而提升。在細節欠奉的現實下，根本沒有必要在現階段、零諮詢的情況下提出令學校、老師、家長憂心的處境。局長倒不如把心思花在如何說服學生家長，趕在暑假開始前，讓學生在原校打第一針。

何安達

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