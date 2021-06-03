中國對外耀武揚威，但內裡的人卻看不到希望，被視為慵懶的「躺平主義」開始流行。

在香港的語義中，躺平主義與「頹」、「摺」類似。在長輩眼中，這代表年輕人不思進取，沒有上進心；但在年輕一輩中，則反映出自己就算發奮圖強，得到的回報與收獲根本不成正比。

事實上，躺平主義的發源地並非中國，而是日本。八十年代中後期的日本經濟泡沬爆破，人浮於事，職位競爭加大，但工資增長放緩，M型社會逐步浮現，中產階層向下流。面對高度競爭環境，但得到的回報極低，不如降低物欲，做到斷、捨、離後，其實自己一個更開心。

中國現時的人口結構及社會狀態，與當時日本經濟相似。面對物價及樓價高企，同時經濟增長也有逐步放緩的趨勢，而一些創新技術，例如加密貨幣，則被上一代人把持的監管機構緊緊扼殺。金融危機本是資產大洗牌的遊戲，但由2008年金融海嘯至今，每次出事各國政府都放水救市，結果貧富懸殊再加劇。剛出社會的年輕人，被全球印錢救返生的中年人批評，公平嗎？

另一極端現象，則是越多年輕人希望靠炒股或炒加密貨幣發達。YOLO及「謎因股」的出現，正反映年輕人被逼 all in or nothing 的心態：上流不成，直接躺平。

中學讀經濟，人的欲望無窮無盡，才有各種需求。但年輕人卻在「反經濟」，沒有欲望，何來需求？年輕人失去動力，當地經濟又如何增長，如何成為強國？所以當躺平主義在微博成為熱門搜尋詞語後，結果可想而知，有關部門不是去解決問題，而是迅速「被和諧」。

中國社會似乎正在複製日本走過的舊路，到底能否另闢新徑？不妨拭目以待。

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