受惠新一批白居二準買家入市，未補地價居屋及公屋交投明顯上升。富誠地產林栢榮表示，黃大仙公屋再錄白居二成交，黃大仙下邨龍裕樓高層5室，實用面積385方呎，2房間隔，剛以313.8萬元售出，呎價8,151元，屬市價水平。

資料顯示，原業主2015年12月以79萬元買入該公屋，持貨逾5年賬面獲利234.8萬元，升值近3倍。

據房委會紀錄，黃大仙下邨今年以來暫錄得9宗未補地價二手買賣，成交價255萬至368萬元，呎價5,809元至8,388元。

中原地產陳輝麟表示，新一批白居二取得購買證後隨即入市，最近青衣區資助房屋市場氣氛急升。新居屋青俊苑A座低層7室，實用面積438方呎，原則是一房間隔，已間作兩房，居二市場叫價510萬元，剛獲白居二買家以485萬元承接，呎價11,073元。

陳輝麟表示，買家屬年青人，鍾情青俊苑樓齡新，入伙僅4年，而上址裝修企理，景致開揚，睇樓後立即議價入市。原業主則於2017年以242.3萬元未補地價買入單位，持貨約4年，賬面獲利242.7萬元，升值約1倍。

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