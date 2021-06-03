疫下各國政府「印銀紙」救市，促使樓市交投熱熾，全球樓價亦創2008年金融危機前的最大升幅。房地產諮詢公司萊坊（Knight Frank）周四（3日）公佈《全球樓價指數》報告，截至今年3月止的12個月，全球平均樓價上升7.3%，為2006年第四季度以來的最快增速。

報告涵蓋全球56個國家或地區的平均樓價，截至今年首季，有13個國家或地區的住宅樓價錄得雙位數的升幅。期內，以土耳其樓市最熱炒，樓價升幅高達32%，排全球榜首；緊隨其後的是紐西蘭，樓價上升22.1%；美國排第5，升13.2%，是2005年12月以來最大升幅；英國排第12，升10.2%。

在亞洲，新加坡樓價升幅最大，為6.1%；其次是韓國（5.8%）和日本（5.7%）；香港全球則排第46位，升2.1%。

Knight Frank於報告中指，疫情促使各國推出大規模的量化寬鬆、刺激經濟方案，以加快復蘇步伐，因而掀起全球房地產熱潮，目前情況不斷加劇對泡沫的憂慮，部份國家已採取行動助樓市降溫。包括紐西蘭今年3月已出招壓抑樓價急升，如增加樓市炒家稅務負擔、協助首次置業人士「上車」等，料至明年6月樓價通脹放緩至0.9%；中國亦採取一系列措施，遏抑過熱的房地產市場，如圍堵信貸資金違規流入樓市，打擊投資者利用擔保公司進行融資炒樓等。

報告指出，隨着政府介入，刺激經濟措施不如之前力度大，相信會為樓市稍為降溫；而疫苗接種亦對樓價升幅產生下行壓力。

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