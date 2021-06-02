疫情沒完沒了，假日想去蘭桂坊酒吧鬆一鬆都要先打針，昔日夜夜笙歌的情況暫未復現。不過鄰近的中環海濱就有最新消閒活動The Lawn Club，在做足防疫措施下舉辦戶外派對，有酒飲、有DJ打碟，亦有不同互外草坪遊戲，讓來賓重拾疫情前在周未盡興的感覺。

The Lawn Club位於中環AIA Vitality公園附近，由即日起逢星期二至日下午5時至10時開放，活動將舉行至7月。因應疫情，場內有多個最多只可以容納4人，並且相隔1.5米的私人花園 ，每個私人花園內都有4張躺椅及餐枱，來賓可以在花園內用二維碼零接觸點餐，餐點包括多項小吃及酒類飲品。The Lawn Club執行董事Simon Wilson坦言在疫情下籌辦活動絕非易事，「我相信來賓在疫情下仍然希望可以有地方放鬆玩樂，我們希望客人能擁有自己的安全空間，與朋友前來再一次體驗戶外大型派對。」

除了餐飲，每晚亦有DJ、樂隊及不同音樂人駐場表演，大型屏幕亦會直播多項夏季國際體育盛事，包括網球大滿貫、欖球錦標賽以及歐洲足球錦標賽，絕對適合運動發燒友。同時場內也有一系列西式草坪運動，包括法式滾球、迷你高爾夫球、布袋球及梯子球等等，來賓可以向在場員工學習玩法，與朋友一較高下。

Simon之前在澳洲、愛爾蘭等地都舉辦過不少大型活動，「我喜歡舉辦不同有趣的活動，亦很高興The Lawn Club可以成為香港人在業餘時間和疫情下的娛樂活動選擇，相信這個充滿活力的活動可以讓香港人在工作以外有另一種不同的體驗。」

最後價錢方面是否划算就見仁見智，面向舞台正中的高級花園，有特大沙發椅，一個4人花園入場費1,065元一枱；而位於舞台兩則的普通花園則有太陽椅，入場費640元一枱。餐飲費另計，酒精飲料大概70至90元一杯，而漢堡包等小吃就大概60至90元。

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