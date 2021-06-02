【本報訊】美股徘徊歷史高位，周三開市早段靠穩。石油輸出國組織（OPEC）及其盟友國前日就恢復原油出產取得共識，國際油價不跌反升。紐約期油升見68.2美元水平，為2018年以來最高 ; 倫敦布蘭特期油曾升見71美元，亦創兩年高。

油組和俄羅斯等盟友國周二公佈，按今年4月商討方案，最快下月逐步放寬減產，應對全球原油需求回升。油組及盟友國權衡伊朗有可能重回國際原油市場的影響，決定下月每日原油產量增至210萬桶，並預測2021年全球原油需求為每日600萬桶。瑞士寶盛分析員Norbert Rucker稱原油需求回升，但伊朗重返國際原油市場暫未有定案，助油價上揚，料國際油價今年中後將升越每桶70美元水平。

馬斯克「唱好」Baby Shark

紐約期油昨日最多曾升0.76%至每桶68.48美元，倫敦布蘭特期油從兩年高位略為回落，報70.6美元，升0.5%。美股方面，本港昨晚約10時15分，道指報34676點，升102點；標指升9點，報4210點；納指升7點，報13741點。

此外，Tesla行政總裁馬斯克再於Twitter施展點石成金的本領，分享兒歌《鯊魚寶寶》（Baby Shark）影片，又指「小鯊魚粉碎所有事物，觀看次數多過所有人類」，此帖文令擁有兒歌《鯊魚寶寶》版權的韓國上市公司Samsung Publishing股價曾彈升一成。