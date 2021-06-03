監管本港上市公司核數師的財匯局公佈年度查察報告，在37個審計項目及18間上市實體會計師事務所的質素監控制度的查察中，發現有73%上市實體項目須作出改進或重大改進。最常見導致審計質素欠佳的原因為缺乏足夠專業懷疑態度。

財匯局行政總裁 Marek Grabowski表示，這些項目的審計質素遠低於我們預期的標準，各規模的會計師事務所均需作出重大改進。當局將密切關注每個接受查察的會計師事務所準備的原因分析，特別是補救方案如何有效地改善問題。

財匯局又指，核數師對關鍵審計事項的回應，及評價上市實體應用有關預期信用損失減值的會計準則等範疇發現大量缺失期望會計師事務所作出合適回應，以改進上述範疇的審計質素。

財匯局查察部主管李斯表示，缺乏足夠專業懷疑態度為導致重大缺失的成因，另外常見的缺失與資源分配有關，特別是在監控合夥人及員工工作量，以確保團隊有足夠時間執行高質素的工作，以及與提倡以質素為核心的內部文化有關 。

財匯局正對審計質素不佳或質素監控制度有所缺失的核數師採取確切行動，被評為「需要重大改進」的查察項目或被轉介，並採取執法行動，例如調查和紀律處分。其他被評為需要改進亦可能會被轉介。

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