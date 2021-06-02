【本報訊】立法會昨日三讀通過調高股票印花稅率的條例草案，落實股票印花稅由0.1%提高至0.13%，今年8月1日生效。財庫局局長許正宇表示，政府決定調整股票印花稅主要是從提高政府收入，以維持穩健公共財政的角度出發。按今年2月底至5月底、日均1,770億元的成交額計，調整印花稅將每年為政府帶來額外187億元收入，以應付財政開支。

張華峰石禮謙投反對票

市場擔心提高股票印花稅會增加交易成本外削弱交投，亦較其他主要市場稅率高。許正宇指出，各個市場的交易成本結構不盡相同，部份市場有向投資者徵收股息稅及資本增值稅，而香港並無收取此類稅項，因此不能直接比較不同市場的交易成本；香港市場的賣點從來不是交易成本低。

對於增加印花稅會打擊證券業界的業務，許正宇表示理解它們的經營困難。政府及監管機構持續推出減輕業界負擔的措施，並協助業界提升技能。他重申，有關調整不會削弱股票市場的競爭力，本地證券市場的競爭力是建基於健全制度，包括成熟的金融基建、優良的資產質素，以及與內地市場日趨緊密的經濟聯繫，同時為香港帶來龐大的發展機遇。

昨日三讀在30票贊成、3票反對、2票棄權下通過，其中經民聯張華峰、石禮謙和盧偉國投反對票；梁美芬、行政會議成員林健鋒及劉業強無投票；吳永嘉及鄭松泰投棄權票。