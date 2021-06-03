美國前總統特朗普對聯通（762）的「遺害」，﻿去到盡頭。殘價買聯通，良機在眼前。

1）去年11月，特朗普發出制裁令，禁止美國人或企業買入包括聯通在內的中資股。今年1月初，聯通低見3.95元，國家隊進場，盡顯「受軟不受禁」特色，掃上5.5元，彈幅近四成，前日最低回落至4.15元，昨最高4.26元，收4.19 元。

聯通上周五宣佈，向紐交所遞交表格，撤銷其在ADR的註冊。聯通ADR交投一向非常疏落，退市沒有什麼大不了，反可消除不明朗因素。4月底，聯通ADR僅500萬份，折合5,000萬股，只及港市一日的交投，不足為患。聯通股價今後榮辱，重新再看基本因素。

2）2020年，聯通營收3,038億元人幣，增4.6％；純利124.93億元人幣，增10.3％。2021年首季，營收822.7億元人幣，按年增11.4％；純利38.43億元人幣，按年大增21.4％，年度化盈利（154億元人幣）相等於去年全年的123％。全年盈利預測145億元人幣，增長16％，預測PE 7.2倍，與中移動（941）及中信（728）相若。

PB 0.31倍 低同業四成半

3）聯通最大吸引所在是PB，今年預測僅0.31倍，歷來最低，較6年平均0.75倍折讓近六成。中移動與中電信平均0.56倍，聯通較它們折讓四成半。

4 ）中移動與聯通都是以紅籌身份在港掛牌，中移動擬回歸國內掛牌，市場反應正面，相信聯通亦會效法。

＊聯通現價4.2元，目標價6.8元，潛在升幅62％；目標價只不過折合PB 區區0.5倍。Morningstar睇10.9元（PB 0.8倍），摩通睇10.5元（PB 0.78倍）。

同場加映：多次薦買創興銀行（1111），最後一次在2018年6月29日，當時15元，PB 0.59倍。創銀去年9月低見8.73元，PB最低0.40倍。越秀集團2013年以PB 2倍非全面收購，持75％，最近以PB 0.9倍提私有化。3年前買創銀可賺39％，跑贏恒指37個百分點，去年摸底入市則大賺1.3倍。

此刻，東亞銀行（023）今年預測PB低至0.46倍，較創銀去年PB最低時高出不多，並遠低於6年平均的0.84倍。可供比較的預測PB：恒生銀行（011）1.69倍、中銀香港（2388）0.97倍、匯控（005）0.72倍、大新銀行（2356）0.43倍。

買東亞，若遇上私有化當然上上大吉（照創銀條件可升96％），只望PB回升至稍為合理，已算理想。現價15.98元，目標PB 0.63倍（已按過去6年平均打七五折），值21.9元，潛在升幅37％。

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