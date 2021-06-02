【本報訊】新一批白居二準買家出爐，帶動未補地價二手成交。過去約一周黃大仙及鑽石山區已錄最少10宗白居二入市，平價公屋成該類人士置業之選，售價最平為東頭二邨一個裝修殘舊公屋單位，以283.5萬元售出。

富誠地產林栢榮表示， 東頭二邨最新一宗白居二成交，位於安東樓中層15室，實用面積428方呎，兩房間隔，業主今年4月初於居二市場放盤，開價303萬元，放盤約兩月後，剛以283.5萬元售出，呎價6,624元。由於單位裝修非常殘舊，買家要將全屋重新裝修。原業主則於2002年以租置身份入市，買入價僅22.5萬元，持貨約19年，賬面獲利261萬元，大幅升值11.6倍。

寶林邨兩房破頂

青衣公屋過去一星期錄多達六宗未補價成交，長安邨佔四宗最多，最平200萬元有找。當中安湖樓中層6室，實用面積349方呎，獲白居二客以190萬元購入，呎價5,444元，樓價創屋苑居二市場逾兩年新低。

將軍澳上月共錄得約430宗二手買賣，資助房屋佔約65宗，比例約15%。當中公屋寶林邨2座低層8室，實用面積381方呎，兩房間隔，連地價以468萬元易手，創屋苑歷史新高價。

私樓方面，中原鍾宏遠稱，屯門瓏門8座高層B室特色戶，實用面積1,153方呎，連395方呎平台，去年9月以2,800萬元放盤，累減450萬元後，剛以2,350萬元連車位易手，呎價20,382元。買家為中港商人，看好屯門樓市。據網上銀行估價，單位未計車位估值2,539萬元。代理指，瓏門車位約值250萬元。由於價錢吸引，買家睇樓後第二日即扑槌。原業主2014年斥1,608萬元連車位買入，賺742萬元離場。

美聯黃家樂稱，新蒲崗譽．港灣罕見蝕讓，為8座高層A室，實用面積1,035方呎，屬4房海景戶，內地業主2018年4月斥2,155萬元購入單位，上月底以2,050萬元沽貨，持貨三年賬面蝕讓105萬元，連使費損失約240萬元。