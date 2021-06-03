美國大型連鎖電影院AMC娛樂（美：AMC）再在Reddit散戶抱團掃貨下，周三（2日）股價一度抽升127%，創1月27日以來最大升幅，並觸及即市最高紀錄，最終升95%，收報62.55美元，盤後再升逾8%。分析師警告，AMC除了基本面欠佳，債務負擔也令人不安。

目前AMC市值高達282億美元，大幅拋離價值200億美元的另一隻WSB概念股GameStop（美︰GME），年內股價升幅亦近3,000%。AMC趁機捕捉股價飆升的機會，周二（1日）宣佈向基金公司Mudrick Capital發行850萬股A類普通股，集資約2.3億美元；惟股份隨即遭Mudrick Capital拋售獲利，並稱AMC估值被嚴重高估。

《彭博》分析指，企業向單一持有人出售股票集資，持有人卻在購買後旋即沽出，情況幾乎聞所未聞。而AMC數月前還瀕臨破產，這種散戶瘋狂湧入推高股價的狂熱行為，已讓華爾街困惑不已。

顧問公司Asterisk Advisors分析師Mark Levin表示，AMC的基本面完全無法支撐股價，股價飆升亦難以改善公司盈利，而且AMC負債亦加劇營運困境。截至今年首季，AMC的長期債務總額，從2016年不到20億美元，升至最新54億美元。

WSB概念股續升，Black Berry（BB）隔晚美股收報15.25美元，升32%；盤後再升3%。GameStop收報282.24美元，升13%；盤後跌不足0.1%。高斯電子（KOSS）收報40.72美元，升69%；盤後跌3%。大麻股Tilray（TLRY）收報19美元，升12%；盤後再升6.5%。

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