【本報訊】中華煤氣（003）昨舉行股東會，指由於香港失業率高企，各行經營較困難，通脹增幅輕微，今年不會調整煤氣費。一如其他財團「谷針」計劃，中華煤氣亦會為鼓勵市民接種疫苗推出優惠措施，詳情短期內公佈。

內地首季售氣量大增31%

中華煤氣常務董事陳永堅表示，今年首季本港售氣量尚可，按年跌1.8%，如撇除去年潤年的效應，按年僅跌0.7%；期內客戶增加6,400戶，爐具銷售量升20%，表現理想。他指出，疫情下商務、旅遊未復蘇，影響工商售氣量，但住宅售氣量上升抵銷影響，展現了煤氣的韌力。

至於內地首季售氣量按年大增31%，首席財務總裁何漢明表示，去年旗下港華燃氣（1083）入股上海燃氣25%股權的進展良好，預期本月中可完成所有交易條件，屆時可將上海燃氣收益入賬，包括其售氣量達90億立方米，令煤氣在內地的售氣量全年可驟升至380億立方米。

內地去年定下2060年達至碳中和的目標，陳永堅表示，煤氣公司一向將減排政策整合在業務之中，當旗下新能源公司易高的氫化植物油（HVO）、可持續航空燃料（SAF）等年內陸續增產後，便能助該公司定下更清晰的減排目標。他又稱，煤氣公司亦積極拓展城市有機廢物和環衞業務，都可減低能源消耗，相信可帶來更多商機。