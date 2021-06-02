【本報訊】一代「舖王」鄧成波（波叔）上月驟逝，遺下逾百項、市場估值過百億元物業，其家族過去半個月連掟10項物業沽售，料套現逾9億元，包括最新以逾兩億元沽出尖沙嘴鐵路大廈一地舖，並由佳明集團（1271）接貨。陞域發言人回應近期交易指，集團一直專注物業投資及管理業務，近期的成交屬恒常營運操作。

佳明集團最新發公告指，斥資2.068億元購入尖沙嘴漆咸道南39號鐵路大廈地下B舖，面積約6,700方呎，呎價約30,866元；舖位目前由工商銀行以月租70萬元承租，即集團可享租金回報約4.1厘。

佳明2億接鐵路大廈舖

公告亦透露，集團目前已全數持有上述鐵路大廈地下連地庫、及一樓之商舖，總面積約3.05萬方呎；另集團總部亦設於同廈18、19及22樓，連同各個地舖，合計持有該廈總面積達6.29萬方呎物業。

佳明集團營業及市務總監顏景鳳指，是次斥資2.068億元購入的地下B舖有穩定租金回報，長遠可配合集團全力開拓物業發展市場的方向，而統一商舖業權亦將大大提升其投資價值及長遠發展機會。

據了解，鄧成波或相關人士2016年以4.88億元向培新集團購入上述鐵路大廈地下B舖，以及深水埗福榮街一電腦商場三個地舖和一樓全層物業。鄧氏家族早年已叫價3億元放售舖位，並於去年8月市傳獲佳明集團以2.2億元洽購，惟最新成交價較當時洽購價低1.32億元或約6%。

此外，同樣由鄧氏家族持有的旺角洗衣街165號地舖，面積約1,700方呎，新近市傳以5,600萬元易手，呎價約32,941元。據悉，鄧成波或相關人士2017年以5,250萬元買入上址，持貨四年，賬面微賺350萬元或約6.7%。

事實上，鄧成波家族近年屢傳財困，更有指鄧成波拋售多項重磅物業，為子「撲水」還債，單計去年全年已連推價值逾102億元貨於市場放售。至於今年最矚目放售物業莫過於5月時，委託代理出售九龍城聯合道2至4號部份、6至8號全幢、10至16號部份，以及18號蔚盈軒全幢業權；整批物業涉及共18個地段，總地盤面積約20,218平方呎，以整批市值料達25億元。

近年傳財困 撲水還債

儘管鄧成波上月中辭世，家族沽貨行動亦未止，連同最新沽出尖沙嘴及旺角等兩個舖位，鄧氏家族過去半個月累掟10項物業，套現逾9億元；惟當中不乏蝕讓成交，料實際獲利僅約1.43億元，包括日前售出銅鑼灣怡和街46至54號地下A及F舖連地庫，市傳成交價達2.1億元，連同入市稅項等費用，相信實蝕1,134萬元離場。

其他商舖方面，市場消息指，粉嶺聯盛街18號地下，面積約1,100方呎，最新以2,800萬元易手，呎價約25,455元；舖位目前由食肆以6.68萬元承租，租金回報約2.86厘。原業主早於1966年僅以4.8萬元購入舖位，賬面勁賺2,795.2萬元，物業55年間升值582倍。

元朗金輝徑1至27號地下8號舖，面積約600呎，新近市傳以1,550萬元轉手，呎價約25,833元。原業主於1981年以118萬買入上址，賬面獲利1,432萬元或12.1倍。