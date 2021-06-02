美國早前公佈針對電動車嘅新稅務政策，將每輛車稅收抵免上限由7,500美元提升至1.25萬美元，料為行業帶嚟正面刺激。而5月底，內地電池原材料股炒起，其中市場偏好鋰行業多於其他物料，主要係其平均銷售單價形勢大好。大和指出，鋰行業中料氫氧化鋰價格於2021至23年將上升，但有關碳酸鋰價格走勢較為審慎，主因南美供應增加，而鎳及鈷供應亦有潛在上行。

長遠而言，結構性短缺潛在長遠電池原料合約，特別係氫氧化鋰、六氟磷酸鋰等，有望成為相關行業股份嘅股價催化劑。除咗美國有關電動車新稅務政策外，市場對贛鋒鋰業（1772）產品需求亦不斷提升，中線可以睇高一線。

贛鋒鋰業首季除稅後淨利潤按年提升近60.5倍，主要受鋰化合物價格自去年第四季起攀升所帶動。撇除政府補貼，首季經常性利潤按年增長117%至2.94億元人民幣。期內碳酸鋰及氫氧化鋰銷量分別達到3,800噸及1.1萬噸，雖然碳酸鋰銷量因生產調整而減少，但相信贛鋒鋰業可達成全年生產目標。由年初至今鋰價維持上升趨勢，預期可支持其今年至2023年各年盈測上調。

技術走勢方面，股價自2月由高位149.7元調整至80元水平，已在低位整固3個月，日前走勢喺成交配合下突破多數平均線，料可再展升浪。不過目前逼近120元可能有回吐整固，可吼位116至118元收集，跌穿106元止蝕，上望142元，對應預測市盈率約50倍。

註：筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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