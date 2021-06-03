自信和置業（083）推出「打針抽樓」活動，頭獎送價值過千萬元的觀塘新樓凱滙一房單位，加上林鄭日前開口指私人機構有責任及義務推出獎賞，以鼓勵市民接種疫苗，連日多家發展商都有動作。

最新華懋集團宣佈，推出大抽獎支持疫苗計劃，凡於本年8月底前完成接種兩劑新冠疫苗的香港市民，即可登記參加抽獎，並有機會贏取集團酒店住宿、餐飲、娛樂及現金券等獎品，總值超過二千萬港元，抽獎詳情及相關的條款及細則稍後再作公布。

接種疫苗大抽獎之獎品包括：如心酒店全年自助晚餐，名額50個，總值830萬元；全年家庭 (四人) 電影通行證（適用於華懋旗下戲院），名額100個，總值880萬元；如心酒店豪華套房Staycation 一晚，連雙人早餐及自助晚餐（星期日至星期四），名額500個，總值150萬元；如心酒店標準客房Staycation 一晚，連雙人早餐及自助晚餐（星期日至星期四），名額2,000個，總值200萬元及1,000港元現金券（適用於華懋集團旗下商場），名額1,000個，總值100萬元，全數獎品總值2,160萬元。

此外，集團為員工提供「疫苗假期」，讓員工每接種一劑疫苖後可享有一天有薪休息日。集團執行董事兼行政總裁蔡宏興相信，市民接種疫苖有助本港建立免疫屏障，加快撤銷為防疫而實施的限制，促進香港社會各界恢復，經濟重回正軌。

不過，作為本港老牌發展商之一，華懋是次未有跟隨信置推行「打針送樓」。華懋近年有不少新盤推出，最新是曾與觀塘凱滙現樓推售時打對台的安達臣道安峯，今年2月以呎價逾2萬元推盤，一房入場費近800萬元，惟首批68伙中只售出3伙。另外，華懋近年新盤作亦包括朗屏站上蓋朗城滙，現累售逾650伙，餘下約70伙待售。

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