《彭博》引述消息人士報道，工商銀行（1398）及中國銀行（3988）擬最早下周在香港發售離岸人民幣債券（又稱點心債），容許內地投資者在南向債券通開通後參與買賣，惟最終方案尚未敲定，或存在變數。工行、人行、中行均沒有回應求。

另一位消息人士表示，預期債券南向通啟動在即，正準備在二級市場購買中國主權及半主權點心債券或票據。

債券通在2017年開通，惟一直只有北向交易；市場盛傳南向通在7月啟動，作為慶祝香港「七一」回歸24周年的賀禮。金管局行政總裁余偉文早前亦表示，爭取在今年下半年開通南向通；財政司司長陳茂波上月初表示，南向通細則準備就緒，將很快推出。

據債券通官網數據，日均成交達281億元人幣（下同），境外投資者持有中國債券規模達3.62萬億元，較開通前增長逾3倍。

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