大陸社交媒體爆出，疑似有美團員工透過「釣魚郵件」，以盜取拼多多員工的薪酬資料，而太原市警方據稱經過調查後，5月在北京捕獲當時任職美團安全部門的工程師疑犯，但美團否認事件。

據內媒《澎湃新聞網》報道，約1個月前有人涉嫌用偽裝成拼多多公司郵箱的帳號，向集團員工發送大量「釣魚郵件」。這些郵件以「安全驗證」為由，要求員工登入假的拼多多頁面，並輸入賬號及密碼，當中有一些郵件含有木馬程式。事件中，拼多多駐太原的員工郵箱賬號密碼被盜取，以及部份薪酬信息亦證實被盜。太原市杏花嶺區檢察院指暫時不便透露更多詳情，因現時仍在調查階段，如有結果會即時在網上公佈。

美團有人事部員工在網上回應稱，「經查，不存在帖子中所說的事實。希望大家能不信謠、不傳謠。」而拼多多方面，據報亦對事件不予置評。

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