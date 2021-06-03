●華虹半導體（1347）宣佈，其位於無錫的12英寸90納米BCD（Bipolar-CMOS-DMOS）生產線已經實現規模量產。

華虹半導體表示，其90納米BCD擁有更佳的電性參數，並且得益於12英寸制程的穩定性，良率優異，為數碼電源、數碼音頻功放等芯片應用提供了更具競爭力的製造方案。公司持續投入研發資源，不斷提升90納米BCD工藝平臺技術優勢，進一步豐富了CMOS及LDMOS的器件類型，使用戶獲得更強的設計集成度和靈活度，為客戶提供性價比更優的晶圓代工解決方案。

內房數據

●美的置業（3990）公佈，截至5月底，今年首五個月的合同銷售金額為約691.3億元人民幣，已售建築面積為約578.2萬平方米。

●合生創展集團（754）公佈，截至5月底，今年首五個月的總合同銷售金額為181.5億元人民幣，按年升1.5倍，銷售面積為約50.1萬平方米。

●金地商置（535）公佈，集團上月的合約銷售總額為約79.2億元人民幣，期內合約銷售總面積約33.82萬平方米，而銷售均價為每平方米約2.34萬元人民幣。今年首五個月累計合約銷售總額為約319.3億元人民幣，累計銷售總面積約142.64萬平方米。

醫藥

●信達生物（1801）公佈，其注射液「PD-1抑制劑達伯舒」正式獲國家藥品監督管理局批准其新適應症申請，可用於不可手術切除的局部晚期或轉移性鱗狀非小細胞肺癌的一線治療。

人事變動

●路勁（1098）公佈，高毓炳因年齡關係，將退任董事總經理及行政總裁職務，但繼續留任副主席及執董；執董方兆良會接任行政總裁，並不再擔任副行政總裁、財務董事和公司秘書。同時伍寬雄將出任首席財務總裁，李德輝則接任公司秘書。

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