內地隱形牙套生產商時代天使（6699）今日（3日）起招股，首日認購火爆，孖展已破千億元。統計13間券商，首日為時代天使借出1565.5億元孖展額，相當於公開發售集資2.91億元計，超額認購537倍，認購盛況比2月招股的諾輝健康（6606）更為熾熱。

13間券商中，耀才借出最多，達283億元，其次為富途錄367億元，輝立借出300億元孖展額，信誠、華盛及利弗莫爾各借出約100億元，大華繼顯借出35億元，英皇借出約39億元，海通借出逾10億元等。據公司回撥機制，公開發售超購100倍或以上，公開發售股份發售比例將回撥至50%，意味散戶可以從841.48萬股（42,074手）中搶奪手數，而甲組（認購額500萬元以下）及乙組各分一半（21,037手），貨源相當短缺。

信誠證券聯席董事張智威表示，該行雖未有接獲頭槌飛，但大部分孖展客認購乙組第二及第三格（3.5萬至4萬股，涉611萬至6996萬元）。

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