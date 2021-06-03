生產力促進局最新調查顯示，香港有超過8成僱主及9成僱員認為，混合辦公模式在未來可行。生產力局新世代企業及技能發展部總經理馮嘉寶表示，疫情下在家工作促使香港企業有急切需要作數碼轉型。

生產力局與人力資源公司Quokka於4至5月進行《香港未來工作與技能》問卷調查，訪問逾600名僱主和在職人士。當中大多數受訪僱主認為，混合辦公模式有效省卻公司開支，能更靈活安排工作和彈性實踐招聘策略；更有62%僱主計劃永久推行混合工作模式，惟僅3成受訪僱主認為團隊已具備相關技術以適應新常態。

另外有72%受訪員工希望未來以混合辦公模式工作，大多數人認為上述模式能達至工作與生活的平衡，並能更有效管理時間及省卻生活開支。逾8成員工表示為應對新常態，需要提升個人的科技知識及數碼技能，包括人工智能、大數據、雲技術、5G技術及數碼營銷等，並期望企業能安排有關培訓，以提升生產力和競爭力。不過結果顯示，只有56%僱主會提供相關員工培訓。

馮嘉寶指，數碼轉型的步伐仍落後於外國，但過去1年有很多公司請局方協助數碼轉型，整體需求算大。他又提到香港目前創科人才不足，而現時即使是非科技工種，例如銷售和會計，也需要有基本數碼技能，希望企業會願意付出成本訓練僱員。

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