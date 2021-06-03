聯交所披露，美團（3690）創辦人兼行政總裁王興持股份由5.73億股減5,731萬股至5.15億股，持股百份比由77.92%減至76.06%。

根據昨日收市價311.8元計算，基金股份市值約合179億元，而該基金昨日已經完成約935萬股（市值約29億元）的公益捐贈。

公告說明，相關股份為A類普通股，王興旗下Shared Patience Inc. 將股份轉換為B類股份，然後轉讓給王興基金會，該基金會是由王興創立，用於慈善目的。

美團方面回應稱：「此次股本轉換屬於高管個人出於公益目的所做的資產規劃，不會對其繼續推動美團發展有任何影響。」

市監局等召開「共享消費」領域行政指導會

另一方面，市場監管總局價監競爭局會同反壟斷局、網監司召開「共享消費」領域行政指導會，哈囉、青桔、美團、怪獸、小電、來電、街電、搜電等8個「共享消費」品牌經營公司參加。價監競爭局向與會企業現場送達《市場監管總局行政指導書》。

共享消費與共享經濟類似，即不同個人與組織對商品和服務的創造、生產、分配、交易和消費的共享。哈囉、青桔、美團有經營共享單車業務；怪獸、小電、來電、街電、搜電則是經營流動裝置充電外借業務。

會議肯定了「共享消費」在滿足消費者應急需求、推動國內消費恢復、提供具有一定普惠性的公共服務等方面的積極作用。同時嚴肅指出，目前「共享消費」行業普遍存在定價規則不明確、明碼標價不規範等不當行為，要求企業增強合規意識，規範價格行為和競爭行為。

會議指出，「共享消費」行業企業必須按照《價格法》規定，遵循公平、公正、合法和誠實信用原則，建立良好市場價格秩序；按照《反壟斷法》規定，依法合規經營，建立健全公平參與市場競爭的長效機制；嚴格落實企業主體責任，完善內部治理規則，切實提高定價規則的公開性和透明度，自覺接受社會監督。

會議要求，「共享消費」行業企業要對照相關法律法規認真整改，在收到行政指導書30日內提交整改報告。

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