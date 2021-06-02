【本報訊】踏入6月，內地兩大電商京東（9618）及阿里巴巴（9988）先後舉行網購促銷活動，其中京東首日已有39個品牌下單金額過億，阿里巴巴為迎戰旗下淘寶天貓亦提供不同優惠。

劉強東1998年6月18日創辦京東，及後京東將該日定為年慶，6月起舉行連串促銷活動。阿里巴巴本身已有每年11月11日的「光棍節」促銷活動，但為搶客旗下淘寶天貓亦於6月舉行中慶活動促銷。

京東的「618，18周年慶」於前日零時起動，首日已有39個品牌下單金額過億，4,800個品牌的成交額按年增幅超五倍，超過60%的核心開放平台店舖下單金額按年增長逾倍。各大手機品牌銷情理想，其中小米手機五分鐘成交破億元人民幣，按年增逾10倍；iPhone產品五秒成交突破億元人幣，10分鐘成交額年增60%；華為手機15分鐘內成交按年增120%。

淘寶天貓香港站促銷

另一邊廂，淘寶天貓香港站6月舉行兩段促銷期，第一階段為6月1至3日，第二階段為6月16至20日，維期八天，其間推出全場免運費，精選貨品亦會提供優惠。

八天推廣期間，每日零時起消費實際支付額最快滿1,000港元的首五名用戶將獲得禮品獎賞。