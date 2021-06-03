樓市升溫，本港住宅車位造價終衝破千萬關口。前「亞洲樓王」之稱、由九倉（0004）、南豐等合作發展的山頂超級豪宅Mount Nicholson，發展商最近推出車位發售，有指造價高達1,200萬元，料貴絕全球車位，甚至貴過「打針送樓」觀塘凱滙一個一房單位。

市場消息指，Mount Nicholson上月首輪發售車位，發展商沒有提供價單，採取價高者得的招標方式，指引價880萬至950萬元，擁有一個住宅單位業主，最多可買一個車位，大手業主則獲配售最多3個車位，並於上月12月截標。據知，首輪招標共售出約29個車位，售價900萬至1,200萬元。賭王四太梁安琪是屋苑業主之一，早前大手以13億購入四個山Mount Nicholson豪宅單位，送給大女超盈及細女超欣名下。

此外，Mount Nicholson另一宗千萬車位成交，為1號車位，有指以1,020萬元成交。另9號車位以930萬元售出。

尚嘉執行董事兼行政總裁吳士元回應本報指，四太也有買入Mount Nicholson車位，「但最貴不是我們」。

本港對上最貴車位，為新地（016）旗下何文田天鑄，一個1樓車位，去年7月於二手市場以660萬元轉售，破了全港最貴車位紀錄，惟Mount Nicholson造價高達千萬，較紀錄推高逾8成。

是次Mount Nicholson車位以過千萬售出，料貴絕全球，價錢亦與接近信和置業（083）推出「打針抽樓」的觀塘凱滙一房分層住宅單位；早前信置及華置（127）聯手推出「打疫苗送樓」，頭獎是觀塘新樓凱滙3座47樓D室，實用面積449方呎一房，市值約1,080萬元。

由九倉（004）及南豐持有、會德豐地產銷售的山頂Mount Nicholson，曾經在2017年以11.65億元售出2伙分層大宅，平均呎價達13.21萬元，以呎價計，成為當時的亞洲分層樓王。該紀錄持續了數年，直至今年2月，才被長實（1113）半山波老道21 Borrett Road打破；一伙天池屋以4.6億元成交，呎價高達13.6萬元，不過仍無法動搖Mount Nicholson作為本港超級豪宅的標誌地位。

Mount Nicholson位於山頂聶歌信山道8號，前身為政府宿舍，政府於2010年7月推出該幅地拍賣，最後由九倉夥拍南豐以104億元奪得，單計地價，每方呎成本已達32,014元。Mount Nicholson共分3期發展，合共提供67伙，包括19幢獨立屋及48伙分層住宅，分別在2015至2016年落成。

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