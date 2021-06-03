「躺平主義」近日爆紅，甚至惹來官媒口誅筆伐，指「躺平」可恥云云。所謂「躺平主義」，是指年輕人決定不再努力、不再上流，寧願選擇「躺平處事，不買房、不買車、不結婚、不生娃、不消費」。其實這現象不是大陸獨有，日本早在90年代經濟泡沫爆破後，就出現了「低欲望社會」，其中心思想與「躺平」如出一轍。

很多人批評「躺平」主義，但其實它不失為一個理性選擇：既然這麼努力人工都還是這麼低、買唔起樓、生活水平無改善，為何不求其渡過一生？可能更安樂自在。這消極行為本身就是對高壓迫社會如大陸、日本的控訴，道理就如不停壓榨員工的無良企業，員工都會寧願放棄微薄薪金裸辭休息一樣。這是個絕對能理解和同情的選擇，可惜社會很多時只會簡單地標簽「躺平」和「裸遲」是廢青。

而當權者很多時亦不會重視人民的切身感受，他們更在意的是社會的勞動力。「躺平」即是唔努力工作，唔工作就冇收入，冇收入就冇稅收，那一班靠政府稅收養得肚滿腸肥的人如何是好？所以大陸現時只能寄望「三孩政策」提供勞動力去支撐稅收，但一來遠水不能救近火，二來「躺平」人士無欲無求唔會生仔，三來人們亦開始明白「生三得韮」的道理，所以人口增長都唔慌樂觀。既然種韮菜長遠行不通，現在又有不少韮菜直接瞓低難以收割，那只能寄望生命力強的剩餘韮菜，而正所謂「樹大招風」，那些現在仍屹立不倒的大韮菜都特別容易招惹殺身之禍。

神仙丁

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