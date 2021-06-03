還記得在上世紀70年代末，中越戰爭當中，中國出戰的理據是「對越自衛反擊戰」。而從越南的角度，則是「對抗中國擴張」。這是共產黨你我不讓的緊張年代。《血染的風采》在上80年代中編寫，紀念中國，在中越之戰而陣亡的士兵。

《血染的風采》一曲本來並不流行，直至1989年天安門事件，「有心人」把這一曲的聲帶，送到香港電台的DJ車淑梅手中，後來歌詞有些改動，又變了每年六四燭光晚會支聯會必唱的歌曲。32年後的六四，在香港突然變了禁忌。六四一些靈魂人物，現在已忙於過着新生活：第4名通緝犯柴玲，現在從事教育工作，在她數年前的自傳當中，已講到寬恕共產黨。

港版天安門，其實是2019年反送中自由之夏的延續篇。本報創辦人黎智英失去自由，壹傳媒投票權被奪去，黎的股票被凍結，還有黎三間私人公司的銀行戶口。港版天安門，不需要用坦克車，打壓也可以「好斯文」，但明眼人睇到，國安法的力度是無限大，不知創業板及主板的大手股票持有人、CEO或CFO，會否感到迷惑？國安法凌駕於基本法，正常的初選變了顛覆國家政權罪，長期扣押，資產及人身安全再難有保障。

金融人對過去的歷史並非最熱衷；他們可能很短視，只想了解到獲利的可能性。當香港法治受到衝擊，這場完美風暴來自北京的所謂「全面管治權」，香港還剩下什麼？況且，8月1號後，預計「鎖港條例」必然升級。上年港版國安法實施，特首説只影響一小撮人；原來卻是個extreme makeover。

香港強迫性的政治改革，已翻不到轉頭。但香港依然有其獨特之處。「區塊港」BlockchainHub便是其中一環，會否真的成功當然是未知數。區塊鏈技術，將會是香港的重點投資，但同一時間，各國政府正為區塊鏈技術衍生出來的加密貨幣，作了相對保守及觀望態度。他們特別憂慮加密貨幣挑戰其地位的潛在風險，把事情政治化，恐怕虛擬貨幣變了走資渠道，不再着眼背後的思維革新科技。

最後，不足50多天，「鎖港條例」便會開始，又是另一個「不會影響太多人」的計時炸彈。如果用上年國安法不會大影響作推論，那麼真的要份外小心。回想起89年5月，六四屠城前，北京市部份地區戒嚴。當年的3號戒嚴令，禁止中外記者利用採訪進行挑唆、煽動性宣傳和報道。今天近乎所有有意義的選舉已被閹割，商界及金融，在不明朗的情況下，只可有點兒阿Q精神，迎難而上。香港依然有集會及言論自由？心中的六四，是抑壓的。政權要你怕，香港已不一樣。

編按：《2020年入境（修訂）條例草案》預料在8月1日實施，當中第6(A)(1)(b)條訂明「賦權予處長，指示某運輸工具可或不可運載某乘客或該運輸工具的某乘組人員」。社會有聲音擔心該條例會限制了港人出入境自由，所以俗稱「鎖港條例」。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略