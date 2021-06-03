雷蛇（1337）發公告指，公司創辦人、主席兼首席執行官陳民亮連同非執行董事LIM Kaling所持的兩間公司與配售代理，以每股股份2.405元出售合共2.75億股公司股份，佔公司於已發行股本約3.09%，套現6.61億元，減持價較昨日收市價大幅折讓7.5%。

配售的理由為賣方的財務管理用途，預期配售將於6月7日完成。配售完成後，陳民亮將持30.08億股，佔公司已發行股本約33.76%，而LIM Kaling持20.54億股，佔23.06%。

雷蛇今日顯著下挫，現報2.35元，跌9.6%。值得一提，雷蛇自今年3月起不斷回購公司股份，至今年5月底全累計回購逾1.15億股。

昨日稱對加密貨幣「持開放態度」

無獨有偶，雷蛇昨日舉行股東會，陳民亮於個人Facebook指，有股東對加密貨幣和業務表現的詢問，當中公司指加密貨幣在年輕一代和千禧世代中越來越流行，一直有通過Twitter和Facebook與不同的區塊鏈和加密貨幣公司互動。對雷蛇而言，就像其他新的商業計劃一樣，一直保持開放的態度，並會根據集團的長遠發展、股東利益、融資計劃等作考慮。

有網民今早留言指「why selling 1337?」、「Give some positive signs（請予積極信號）」。

上市不足一年即押股借錢

而陳民亮亦非首次對持股大幅調動，早於2018年公司公佈，大股東Chen Family向瑞銀抵押雷蛇3.59%或3.23億股，作為真誠貸款之抵押品。

消息指，雷蛇創辦人兼主席陳民亮決定押股，屬經家人商討後的私人決定，為家族的財務計劃，對公司的決策沒有影響；而陳民亮作為控股股東及對公司的運作亦不會改變。

雷蛇於2017年11月在新經濟熱潮中上市，挾本港首隻電競股之名，及上市前更獲首富李嘉誠透過維港投資入股，風頭一時無兩，上市首日較招股價升兩成，但隨即打回原形，上市不足一個月，雷蛇已跌穿招股價，其後股價拾級而下，現時較招股價3.88元跌39.4%。

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