Tesla於2019年生產的Model 3電動車，部份零件的安裝過程未能達到安全標準，所以決定召回部份已經出售至中國的電動車，共涉及734輌。Tesla亦因為煞車卡鉗螺絲恐有鬆脫疑慮，在美國召回近6,000輛Model 3及中型SUV Model Y電動車。受事件影響，Tesla周三（2日）的股價急挫3.01%，市值蒸發近200億美元。

Tesla於北京公司向中國市監局備案，表示將召回2019年生產的部份進口Model 3電動車，包括311輛電動車因為在裝配過程中，可能未把前排安全帶頂部D形環固定在B柱上的螺絲，所以當車禍發生時，極端情況下如果螺絲鬆脫，安全帶將無法按照設計發揮作用，增加乘客撞車中受傷的風險。

至於另外423輛Model 3電動車，則因為未能按照標準將煞車卡鉗螺絲固定，有可能會鬆動，車輪甚至有可能無法自由轉動，增加事故風險。同樣情況亦發生在2019至2021年間於美國生產及出售的電動車，以至Tesla要於美國召回約6,000輛Model 3及中型SUV Model Y電動車。

Tesla表示，將會為車主提供免費檢查及維修，以消除安全隱患。受到消息影響，Tesla美股周三挫3.01%，收報605.12美元，市值蒸發近 200 億美元。

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