創新是商業世界的護城河，保險行業存在地球已幾個世紀，似乎也需要引入新思維，李嘉誠的維港投資最近加碼入股德國保險科技公司wefox，相信就是看到這個行業有顛覆傳統和創新的空間，更揚言要在未來幾年打入亞洲，換句話說，即將與兒子李澤楷的專攻人壽（Life Insurance）的傳統保險公司富衛，相映成趣。

2015年成立的Wefox來勢洶洶，專注做一般保險（General Insurance），未於上市已嶄露頭角，是首間錄得盈利的保險創科技公司，最新公佈的C輪融資籌得6.5億美元，創下有史以來全球最大的保險科技公司融資。

這間公司的值錢之處，在於科技強、業績靚，2020年Wefox營業額已達1.43億美元，旗下保險業務「wefox保險」更首次錄得盈利，而據報其賠付率在2020年更創下43%之低，相比美國競爭對手Lemonade，要經過多年努力才把賠付率從161%降至71%，來得成功。（但當然，賠付率低，也不能抹殺疫情帶來的「功勞」：經濟活動停滯，理賠自然少。）

而早於2017年就參與wefox的A輪融資，迄今不夠五年已取得一定成果，而根據維港投資的成員解釋，背後投資邏輯原是押注保險服務的未來必然以科技為軸，相信wefox這個由數據驅動的模式，能夠協助中介及經紀去做好保險。

外界一直以後李嘉誠比較少沾手金融，但其實維港投資旗下金融科技公司今年紛紛「上岸」。單是第一季，已有三間公司獲併購以SPAC形式上市，分別是房地產保險初創Hippo、 房地產智能技術平台Doma、虛擬貨幣及數碼資產管理平台Bakkt。

說回wefox，最有趣的地方，在於這間公司似乎對進軍亞洲、東南亞感到興趣，正正跟兒子李澤楷的富衛相映成趣，兩者所涉足的領域雖則不同，但後者更著重於搞併購，利用保險業的金庫去做投資，也讓外界看得出兩父子在商業作風上最根本的分別。

又回看2012年，李嘉誠真金白銀支持李澤楷涉足長和系未有開拓的保險業務，而李澤楷也立即籌建保險帝國，收購ING變身「富衛」拓展新事業，之後父親對兒子的發展一直有讚無彈，「Richard（李澤楷）生意做得好好，保險業務好積極，發展很快。」現在維港投資的wefox落場踢，似乎別具象徵意義。

大灣區國舅

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