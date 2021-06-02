【本報訊】人民幣近期升至三年新高，為遏制升勢過急，人行除上調外滙存準率，官方亦繼續出口術調控，新華社昨發文「莫把人民幣資產當賭博籌碼」，警告投機者「久賭必輸」；人行接連發指導訊息後，人民幣開市中間價昨結束「六連升」轉跌。財資界則認為，離岸價仍會在6.35至6.4區間內窄幅整固，美銀更上調預測，料今年底人仔升值至6.2。

新華社撰文指，人民幣中間價近期升破6.4關口，市場開始熱議滙率是否進入上行軌道，儘管央行已傳遞不要賭人民幣升值或貶值等警號，投機行為依然「若隱若現」。文章批評，美國累計推出逾5萬億美元刺激措施，儲局官員又刻意淡化高通脹風險，令人民幣等非美元貨幣滙率被動升值，惟美元短期上升機會不能排除，人行亦已着手收緊境內市場外滙流動性，增加投機成本。

人民幣中間價昨錄七日來首降，兌美元報6.3773，跌201點子，傍晚7時離岸價報6.3884，跌52點子，每百港元兌82.3人民幣。

美銀料人幣年底見6.2

華僑永亨經濟師李若凡表示，中間價主要參考前一天收盤價及人民幣指數，自人行宣佈上調金融機構外滙存準率後，人民幣兌美元及一籃子貨幣均有所回落；從現貨價看，當局舉措暫時有效降低市場對人民幣單邊升值預期。對於人行會否重用逆周期因子降溫，她認為除非人仔表現再度超越其他主要貨幣、人民幣指數升至98上方，否則央行採取下一步措施管理滙率預期的機會不大，短期內人民幣仍在6.35至6.4區間窄幅整固。

美銀則發表報告料人民幣兌美元進一步升值，並將今年底預測由6.3調升至6.2，明年首季由6.25升至6.18。不過大摩指，人民幣雖有升值理由，但可能觸及當局容忍度，人行可能實行不同措施阻撓升值，包括口頭干預及引入逆周期因子。

同日批評券商隨意預測

官媒出口術調控人幣，同日亦發聲批評券商向市場發佈隨意的點位預測，容易加劇市場波動，市場解讀當局亦有意為近日高漲的A股市況降溫，拖累A股下跌。

上證指數昨收報3597點，跌27點或0.76%，成交4,546.78億人民幣；深成指收報14857點，跌176點或1.18%，成交5,582.99億人民幣；創業板指數報3243點，跌57點或1.73%。